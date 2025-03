Vereador pede que seja fornecido uniforme para alunos da rede de ensino de Coronel Bicaco

— Que inicialmente, o Município forneça duas ou três camisetas, ou um agasalho simples aos alunos — disse o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) ao justificar, na sessão ordinária da segunda-feira (10/3), a proposição de sua autoria.

Conforme o progressista, a doação das peças seria um incentivo para que os colegiais permanecessem na rede municipal de ensino. — Outros municípios da região já estão fornecendo uniformes — revelou.

Colocada em votação, a Proposição nº 08/2025 foi aprovada de maneira unânime.

