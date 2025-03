Tenente Portela sedia audiência pública sobre acolhimento de crianças e adolescentes

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizará, no dia 11 de abril, uma audiência pública para discutir a falta de um local de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em Tenente Portela e municípios vizinhos, incluindo Miraguaí, Vista Gaúcha, Derrubadas e Barra do Guarita.

O evento acontecerá às 9h, no Centro Cultural de Tenente Portela (Av. Redenção, nº 145). A iniciativa busca reunir autoridades, especialistas e a comunidade para debater soluções para essa demanda social urgente.

Os interessados em se manifestar durante a audiência devem se inscrever pelo e-mail [email protected] até três dias antes do evento. Cada participante terá um tempo de fala de até 10 minutos.

A audiência é uma oportunidade para ampliar o diálogo e buscar alternativas para garantir o direito à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região.