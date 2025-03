Administração Municipal, Emater e Defesa Civil monitoram impactos da estiagem em Coronel Bicaco

A Administração Municipal de Coronel Bicaco segue acompanhando de perto os impactos da estiagem no município. Na última terça-feira, 12 de março de 2025, uma reunião foi realizada com técnicos da Emater e a Coordenação da Defesa Civil Municipal para avaliar a evolução do cenário e discutir possíveis medidas de enfrentamento.

O Executivo Municipal vem somando esforços na coleta de dados e monitoramento das condições climáticas e produtivas, a fim de avaliar, nas próximas semanas, a necessidade da edição de um Decreto de Situação de Emergência. Para que esse decreto seja homologado pela Defesa Civil e reconhecido pelos governos estadual e federal, é necessário um embasamento técnico sólido. Além das perdas na produção agrícola, a escassez de água para animais e eventuais impactos à população precisam ser documentados por meio de registros e fotos georreferenciadas.

Até o momento, não foi identificada a necessidade de abastecimento de água com caminhões-pipa, uma vez que a situação hídrica ainda não atingiu um nível crítico. No entanto, a Emater estima que as perdas na produção de soja já alcancem cerca de 20%, e a tendência é que esse cenário se agrave diante da previsão de ausência de chuvas nos próximos dias.

O prefeito destacou que o encontro teve como principal objetivo obter informações atualizadas sobre os efeitos da estiagem e alinhar estratégias conjuntas para auxiliar a comunidade caso seja necessário. Um grupo de trabalho se reunirá semanalmente para acompanhar os desdobramentos e fundamentar a possível decretação da Situação de Emergência.

Nos próximos dias, uma nova reunião será realizada para consolidar os dados coletados e definir, de forma criteriosa, as medidas a serem adotadas diante do agravamento da estiagem.