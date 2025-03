Câmara premia vencedoras do concurso de obras audiovisuais “Pelo Fim da Violência contra a Mulher”

A Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (11) a premiação das cinco diretoras dos vídeos ganhadores do Concurso de Obras Audiovisuais “Pelo Fim da Violência contra a Mulher”. O evento será às 18h, no Salão Nobre, e terá transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube .

Antes da premiação, às 17h, haverá uma roda de conversa, sobre os tipos de violências sofridas por brasileiras, como a doméstica, a política, a sexual, a patrimonial, a moral, a obstétrica e a psicológica. O concurso e o debate têm como objetivo ampliar a visibilidade do tema como forma de combater o problema.

As obras vencedoras receberão R$ 10 mil cada, além da concessão do direito de transmissão pela TV Câmara e demais plataformas oficiais de comunicação da Câmara dos Deputados. Os vídeos foram escolhidos entre 44 inscritos, após avaliação de um júri, que considerou diversos critérios técnicos, como roteiro, direção, áudio, vídeo, adequação ao tema e à programação da emissora.

Os vencedores tiveram a maior pontuação geral em cada uma das cinco regiões brasileiras. Confira quem foi premiado:

Região Norte

A pior dor que há (2024)

Direção: Ana Clara Miranda Lucena

Cidade do principal produtor: Palmas (TO)

Região Nordeste

Céu (2020)

Direção: Valtyennya Campos Pires

Cidade do principal produtor: Serra Redonda (PB)

Região Centro-Oeste

A bicicleta (2019)

Direção: Milena Ribeiro

Cidade do principal produtor: Goiânia (GO)

Região Sudeste

Firmina (2023)

Direção: Izah Neiva

Cidade do principal produtor: Guarulhos (SP)

Região Sul

Era uma vez uma princesa (2021)

Direção: Lisiane Cohen

Cidade do principal produtor: Porto Alegre (RS)

A cerimônia de premiação dos vídeos vencedores do Concurso de Obras Audiovisuais “Pelo Fim da Violência contra a Mulher” têm o apoio do YouTube, que também é parceiro na divulgação do conteúdo, e do Sindilegis. Todas as obras premiadas já estão disponíveis no YouTube.

A realização do concurso é uma parceria entre as Secretarias da Mulher e de Comunicação da Câmara, por meio da TV Câmara.