Vereador cobra auxílio aos produtores rurais bicaquenses para emissão da NF-e

Por meio de proposição, o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) reivindicou que a Administração Municipal de Coronel Bicaco designe um servidor público do setor de arrecadação para auxiliar os produtores rurais na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Ao defender sua solicitação em plenário, o pedetista disse que foi procurado por agricultores que demonstraram preocupação com o assunto. — Nosso Município é essencialmente agrícola e precisamos dessa arrecadação para dar um bom andamento e um bom desenvolvimento ao nosso Município — afirmou.

Uma lei que entrou em vigor no mês passado determina que agricultores com faturamento acima de R$ 360 mil são obrigados a se adequar ao modelo eletrônico de emissão de nota fiscal.

Outros edis se manifestaram durante a apreciação da Proposição nº 04/2025, que, por fim, foi aprovada por unanimidade.

