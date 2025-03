Troca de cadeiras na Câmara de Tenente Portela

A bancada do PSDB na Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela passará por uma mudança. A vereadora Rosangêla Fornari deixará o Legislativo para reassumir a Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana. Com isso, o primeiro-suplente da sigla, Itomar Ortolan, conhecido como Ito Ortolan, tomará posse como vereador.

Rosangêla já havia ocupado a pasta da Assistência Social antes do período eleitoral do ano passado. Havia expectativa de que ela retornasse ao cargo no início deste ano, mas a função foi assumida por Cleber Giordani Tesche.

Já Ito Ortolan, que já atuou em legislaturas anteriores na Câmara, retorna ao parlamento municipal.