Projeto cria programa de incentivos para pesquisas sobre o câncer

O Projeto de Lei 372/25 cria o Programa Nacional de Pesquisa e Prevenção do Câncer (PNPPC), com o objetivo de incentivar estudos científicos e desenvolver tecnologias para diagnóstico precoce, prevenção e tratamento do câncer.

A proposta, que está em análise na Câmara dos Deputados, é de autoria da deputada Renata Abreu (Pode-SP).

O programa terá como diretrizes:

- apoiar instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de estudos sobre as causas do câncer;

- desenvolver metodologias para diagnóstico precoce e inovação no tratamento da doença;

- fomentar a prevenção do câncer por meio de campanhas de conscientização e detecção precoce;

- estabelecer parcerias público-privadas (PPPs) para financiamento de projetos e infraestrutura laboratorial;

- conceder bolsas de estudo para alunos que comprovem alto desempenho acadêmico em programas governamentais de incentivo à pesquisa (os conhecimentos adquiridos pelos bolsistas deverão ser aplicados em instituições de pesquisa ou órgãos públicos por um período mínimo de dois anos); e

- divulgar os avanços científicos e tecnológicos obtidos por meio do PNPPC.

"Esse programa visa concentrar esforços em áreas estratégicas, como a pesquisa das causas da doença, o diagnóstico precoce e a inovação terapêutica", reforçou Renata Abreu. "As diretrizes propostas, como o apoio a instituições de ensino e

pesquisa, buscam uma abordagem holística e integrada para o enfrentamento do câncer", complementou.

A proposta também cria o Prêmio Nacional de Pesquisa sobre o Câncer, a ser concedido anualmente pelos ministérios da Saúde; e da Ciência, Tecnologia e Inovação, como reconhecimento aos melhores projetos de pesquisa na área.

Por fim, o texto prevê a concessão de incentivos fiscais a empresas que financiarem pesquisas sobre o câncer.

Próximos passos

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Saúde; de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Finanças e Tributação; e de

Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, tem de ser aprovada na Câmara e no Senado.