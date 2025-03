Legislativo de Coronel Bicaco devolverá mensalmente uma parte do duodécimo

Em reunião com o prefeito Arleu Valadar Machado e alguns secretários municipais, na manhã desta quinta-feira (6/3), o presidente do Poder Legislativo, João Marques Brasil, anunciou a devolução mensal de parte do duodécimo.

O montante restituído por mês será de R$ 103.500,00. A iniciativa é considerada inédita, pois normalmente os valores do duodécimo se acumulavam no decorrer do exercício, e eram devolvidos somente no fim de cada ano.

No entendimento do prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores, a iniciativa possibilitará melhor aproveitamento dos recursos públicos, e permitirá novo planejamento para determinados gastos.

Também participaram da reunião, o diretor geral e a contadora do Poder Legislativo, respectivamente, Anderson Poleze e Roselaine Farezin.

Distribuição do valor

- R$ 50.000,00 para o Hospital Santo Antônio de Pádua;

- R$ 50.000,00 para subsídio à parcela mensal do IPE Saúde dos servidores municipais;

- R$ 3.500,00 para a APAE;

