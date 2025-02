São Paulo reúne jovens para fomentar ensino técnico e divulgar emprego

O trabalho do futuro não é mais do que entender a mudança nos setores da economia, aquelas que se farão sentir em cinco anos. O encontro "Trampos do Futuro: arte, cultura e educação" tentou juntar, em São Paulo, atores e instituições que estão na prática destes setores em dois dias de atividades abertas para quatro mil estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de São Paulo e cidades próximas.

"A gente veio fazer networking [técnica muito utilizada no mundo corporativo para desenvolver negócios e construir uma carreira], ver como é a proposta das atividades e o que pode ter de interessante para o nosso futuro profissional", contou Giovana Midori, de 18 anos, que faz um curso técnico de programação no projeto Proa, na Lapa. Ela e as amigas, Luana e Rafaella, chegaram no final do evento, na tarde do dia 20, quando parte das atividades estava terminando. " Mesmo assim deu para aproveitar um pouco", confessou Luana Portela, de 21 anos.

Para Rafaella Santos, de 20 anos, o mais interessante foi acompanhar as ideias e discussões, pois eles conseguiram acompanhar parte das palestras. E, claro, elas se encantaram com um cachorro robô, de controle remoto, parte das tecnologias de ponta exibidas aos participantes.

O evento contou com oficinas práticas de robótica, promovidas pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), oficinas de mídia, com equipes do Instituto Kondizilla e espaços de discussão promovidos por parceiros como o Instituto Geledés. Parte do espaço foi dedicado também para a preparação de currículos de trabalho, com dicas práticas de apresentação, além de uma pequena feira de oportunidades com algumas das instituições que apoiavam no melhor estilo de feiras de estágios.

Diálogos

"Um evento de jovens para jovens conversando, em que a gente pudesse trazer para eles alguma coisa que talvez esteja fora do universo da maioria deles, que é como estão se organizando as novas economias, onde há novas frentes de trabalho. Então, assim, o que você pode fazer em termos de trabalho? Quais áreas? E o que é que a gente consegue enxergar? Agora, daqui a cinco anos, tudo isso terá mudado. O que nós estamos falando para eles é assim, vocês vão inventar o futuro. Os novos trabalhos, os novos desafios e tudo o mais, são vocês que vão criar.", explicou Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, braço da Fundação Itaú que organizou as atividades.

Ela demonstrou uma visão realista, de que não há muita condição prática de se mudar o fato de que a maioria dos jovens não irá fazer ensino superior, por falta de acesso ou de interesse, e que isso não precisa ser necessariamente um problema.

Para Inoue, a questão principal está em torno dos novos eixos de produção, como as economias do cuidado, ambiental e criativa, abrangendo áreas que vão da saúde à produção local, com produtos naturais, além de toda a gama de atividades culturais que pode ser explorada. Parte delas foi demonstrada com alguns dos formados pelo Instituto Kondizilla gravando um podcast ao vivo, em uma espécie de cobertura contínua e de pares para o encontro.

Universo da cultura

"Procuramos fazer essa ponte entre o universo da cultura, da economia criativa e do entretenimento e o universo do desenvolvimento social, econômico e principalmente da inclusão produtiva de jovens, da ampliação de oportunidades para jovens. Aqui no evento a gente criou uma experiência de imersão em carreiras criativas, então a gente tem bate-papo com profissionais de origem periférica que se destacam hoje na economia criativa e um podcast sendo gravado em tempo real que a gente chama de Jovem Cast . São jovens que se formaram recentemente como criadores de conteúdo e estão produzindo entrevistas de jovem para jovem, entrevistando os executivos, palestrantes e os convidados", contou João Vitor Caires, fundador e diretor executivo do Instituto Kondizilla.

Os estudantes encontraram ainda uma estrutura em formato de árvore, no meio da Bienal, prédio que sediou as atividades. Quem apresentou essa estrutura foi Rebecca Câmara, de 21 anos, estudante de artes cênicas e assistente de produção no encontro.

A Árvore do Amanhã , assim batizada, juntou diversos bilhetes em que os que lá passaram registraram o que queriam fazer e o que esperavam do futuro. Eles escreveram sobre família. “Eu quero muito uma família e eu quero ter um pai presente. Minha mãe me criou solo, eu sou filha de mãe solo. E aí, jovens que vêm de onde eu vim, a gente se olha no espelho, é como se fosse um espelho. E aí eu falo, eles podem ir para outro lugar", explicou, emocionada.

Rebecca participou após se candidatar em um edital da plataforma Coliga, que oferece cursos gratuitos, curtos e de viés prático. A promoção é da Fundação Roberto Marinho. Além de mediar as atividades da Árvore , a artista também explicava sobre a plataforma e garante: ela e os de sua geração gostam muito de estudar, mas têm alguma dificuldade com conteúdos repetitivos, e plataformas como essa entendem isso e colocam os conteúdos de maneira diferente, algo mais dinâmico com estratégias como enquetes, fóruns, podcasts e vídeos aliadas aos conteúdos.

Breno Piros e Caio Guedes, de 17 anos, estudantes do curso de Desenvolvimento de Software , acompanharam painéis e atividades. Embora tenham sentido falta de um percurso mais claro e interligado de atividades, gostaram das oficinas e se animaram. "A palestra foi interessante, embora eu tivesse a ideia de que seria mais próxima dos meus interesses, mais aprofundada na minha área", disse Breno.

"Gostei bastante de um curso de Inteligência Artificial e robótica aplicados à saúde mental, uma ferramenta para valorizar atos simples, como sorrir, a partir de programação. Tem muitas ideias interessantes", contou Caio.

Vontade de aprender

"O desejo do jovem de aprender é enorme. Eles estão querendo a conversa, eles estão falando. A gente abre as perguntas [nas oficinas]. Quais são as dúvidas que vocês têm? O que vocês têm vontade de saber? Tem um minuto de timidez e daí, na sequência, eles vêm com perguntas muito interessantes e com uma vontade muito grande de dar depoimento. De falar, olha, eu queria dizer que eu vivi isso . Na questão da saúde mental, vários jovens abriram o coração e saíram falando coisas. A importância que aquilo teve, o trabalho de atendimento que a própria escola ofereceu?", contou Inoue. O encontro foi construído a partir de pesquisas com jovens dessas instituições parceiras, que opinaram sobre quem gostariam de ver falando e o que lhes interessava. Da mesma forma, a Fundação Itaú e as outras instituições que compuseram o evento pretendem dar continuidade, não apenas com novo encontro, que tencionam aberto a mais participantes nos próximos anos, mas disponibilizando palestras e outros conteúdos que fizeram parte dos dois dias de programação.

"O ponto de partida, agora, é entender que cuidar da nossa juventude é cuidar de um compromisso que o Brasil precisa ter com essa molecada. É cuidar do presente desse país para a gente ter um futuro ainda mais inspirador. O que eu tenho que fazer agora? Não é esperar essa moçada crescer, é o agora. Então, eu acho que é primeiro ter esse senso de responsabilidade. Segundo, ter ainda mais parceiros, os mais parceiros que vibrem nesse mesmo diapasão. E terceiro, poder planificar ainda melhor para que o ano que vem a gente possa fazer maior, e mais longo no período de dias e quem sabe em mais estados", explicou à Agência Brasil Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.

Futuros Imaginados

Parte do que ficou do evento, além das lembranças e da animação dos jovens, foi consolidado em uma "Carta das Juventudes sobre seus Futuros Imaginados", composta por um apanhado das contribuições da Árvore, e sintetiza o que tentam passar o que organizaram para os seus quatro mil convidados:

"Acreditamos que a juventude pode contribuir com a realização desses sonhos e utopias, se eles tiverem a oportunidade de serem protagonistas de suas próprias vidas. Sabemos que, quando essas condições são disponibilizadas, jovens têm plena capacidade de avaliar o que é oferecido e formular propostas relevantes.

Escolas, empresas e diversas instituições poderiam criar espaços de interação e escuta de jovens para que eles possam trazer sugestões. Espaços de troca, compartilhamento de conhecimento e ideias são também uma oportunidade de promover a diversidade.

Por fim, parafraseando alguns dos sonhos da Árvore do Amanhã : Querido futuro, te aguardamos ansiosamente! Pensamos em você todos os dias e esperamos tudo de bom e do melhor. Não vamos deixar o medo de errar impedir que a gente alcance nossos sonhos e uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa e acolhedora! Desejamos um futuro cheio de alegria e paz para nós!"