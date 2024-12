Coronel Bicaco e Tenente Portela terão novos Promotores de Justiça a partir de Janeiro de 2025

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) divulgou na quarta-feira (18), as comarcas que receberão os 34 novos promotores de Justiça recentemente empossados. O Boletim 412/2024 com as designações foi publicado no Diário Eletrônico do MP. Também foi realizada na manhã de quarta, a solenidade de entrega das carteiras funcionais para os promotores. A turma, que concluiu o curso de formação no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público (CEAF), deve assumir em suas respectivas comarcas no início do próximo ano.

Coronel Bicaco e Tenente Portela são os municípios que terão novos Promotores de Justiça: Para Coronel Bicaco foi designado a Dra. Jaquilini Liz Staub e para Tenente Portelaa Dra. Milena dos Santos Oliveira.

Na cerimônia, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, destacou a importância do momento para os novos promotores. “É uma alegria muito grande recebê-los aqui hoje, porque hoje é mais um daqueles dias extremamente importantes na adaptação de vocês. É o dia que vocês vão receber as carteiras funcionais, que é a materialização”, disse o PGJ.

Participaram da solenidade membros da Administração Superior, o corregedor-geral do MPRS, Fábio Sbardellotto, o ouvidor do MPRS, Mauro Henrique Renner, e o presidente da Associação do Ministério Público (AMP/RS), Fernando Andrade Alves.