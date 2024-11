Votação da Consulta Popular 2024 começa na segunda (2)

A votação da Consulta Popular 2024 terá início às 7h desta segunda-feira (2/12). Essa é a última etapa do processo participativo, pelo qual são definidas prioridades regionais que serão incorporadas ao Orçamento do Estado. Além do portal on-line , os cidadãos poderão usar o aplicativo WhatsApp, por meio do número (51) 3210-3260, para eleger as ações que consideram essenciais. Os canais estarão abertos até às 23h59 de sexta-feira (6/11).

Neste ano, o governo estadual investiu R$ 60 milhões na Consulta, valor distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) é a pasta responsável pela Consulta Popular, que em 2024 traz como tema a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio.

“Mais uma vez, tivemos uma participação expressiva da população na etapa de envio de propostas, o que demonstra que os cidadãos confiam na Consulta como uma forte ferramenta para a efetivação de demandas regionais. Na etapa de votação, esperamos o mesmo engajamento”, declarou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Como participar

Para participar da votação pelo site, o cidadão deve acessar o portal da Consulta Popular, informar o título de eleitor e, então, escolher a ação que deseja ver implementada. Caso não tenha em mãos o número do título, poderá obtê-lo por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo link estará disponível na página de votação .

Em seguida, o cidadão será encaminhado à cédula de votação regional, que contém entre duas e seis ações, definidas a partir do Caderno de Demandas Elegíveis pelas Assembleias Ampliadas, realizadas em novembro em todos os Coredes.

Consulta Popular

Instituída no Rio Grande do Sul em 1998, a Consulta Popular está consolidada como o mecanismo participativo que colabora para a definição de prioridades do Orçamento Estadual. Em 2024, foram recebidas 1.120 sugestões de projetos pela população, alta de 31% em relação ao ano anterior.