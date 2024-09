Brigada Militar de Panambi prende três indivíduos com arma roubada em Santo Augusto

Na tarde desta terça-feira, a Brigada Militar de Panambi prendeu três indivíduos na Rua Jacob Bock, nas proximidades da Estação Rodoviária. A ação ocorreu após uma denúncia de que pessoas em atitude suspeita estavam no interior de um veículo.

Durante as buscas, a guarnição localizou um carro com características similares às descritas na denúncia. No interior do veículo, foi encontrada uma pistola calibre .22, que havia sido roubada no dia 28 de fevereiro deste ano, em Santo Augusto. Na mesma ocasião, também foi roubada uma camionete Hilux Toyota, que já havia sido recuperada em outra circunstância.

De acordo com as investigações, dois dos detidos, um morador de Coronel Bicaco e outro natural de Foz do Iguaçu, aguardavam a chegada de um terceiro homem, também residente em Coronel Bicaco, que desembarcou de um ônibus do transporte coletivo intermunicipal.

O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. O condutor do veículo, que negou envolvimento no assalto em Santo Augusto, teve o flagrante decretado pela autoridade policial por porte irregular de arma de fogo proveniente de roubo e foi encaminhado para a Penitenciária Modulada de Ijuí.