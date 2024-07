Médico é preso por armazenar cenas de pornografia infantil na Comarca de Itapiranga

Médico investigado por gravar pacientes e armazenar mais de 13 mil imagens contendo cenas de pornografia infantil é preso preventivamente na Comarca de Itapiranga.

Três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva foram cumpridos em dois municípios do Oeste de Santa Catarina. Decisão judicial também determina a suspensão cautelar de todo e qualquer contrato administrativo de prestação de serviços médicos pelo investigado com o Estado ou municípios de Santa Catarina.

Na manhã desta quarta-feira, 31, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas cumpriu, em apoio à Promotoria de Justiça da Comarca de Itapiranga, três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em investigação instaurada para apurar o armazenamento ilícito de imagens e vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

A operação é desdobramento de ações realizadas em 24 de novembro de 2023. Na oportunidade, após investigação do GAECO baseada em dados cibernéticos, mandados de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Itapiranga, atendendo a requerimento da Promotoria de Justiça da comarca, resultaram na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos que estavam em posse do investigado.

Após extração dos dados e elaboração de laudos periciais pela Polícia Científica, a equipe investigativa elaborou novo relatório de análise, desta vez indicando que, além do armazenamento de vasto conteúdo contendo cenas de pornografia infantil, o investigado também teria, na condição de médico, efetuado gravações clandestinas de pacientes do sexo feminino, nuas, durante atendimentos realizados no interior de hospital para o qual prestava serviço. A investigação prossegue em segredo de justiça.