1º Fli Sampa reúne escritores e estudantes de escolas públicas

O 1º Festival Literário da Secretaria Municipal de Educação (Fli Sampa) vai contar com presença de escritores e artistas, além da participação de estudantes e professores comprojetos literários. Para ampliar a participação da comunidade, o Fli Sampa vai ser realizado no Centro Cultural São Paulo (CCSP), com entrada gratuita, entre esta terça-feira (1º) e 5 de agosto.

O evento, que começa às 15h, reúne estudantes, educadores, escritores, artistas, ilustradores e a comunidade interessada em ações de incentivo à literatura e formação de novos leitores. No decorrer do mês outras ações ocorrerão em 13 Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Os alunos que já participam de projetos literários também serão protagonistas no festival - vão apresentar peças teatrais,slams, saraus e farão ações de acolhimento poético com o público presente. Outra contribuição é que os jovens jornalistas da Imprensa Jovem (Educon) ocuparão o espaço da Rádio do CCSP e farão entrevistas com os convidados e participantes do evento.

O festival traz o tema Educação e Culturae está dividido em vários espaços do centro cultural, com atividades pensadas para públicos de diferentes idades. Entre eles, área para contação de história, espaços de gibiteca, de leitura, deilustraçõescom a presença de roteirista da equipe da Turma da Mônica, e o espaço periódico, onde haverá apresentações de teatro do grupo da Revista Ciências Hoje, além da distribuição dos jornais Joca e Qualé, destinados às crianças.

Outro destaque do 1º Fli Sampa é a mesa de autógrafos, que vai contar com escritores renomados como Renato Moriconi e Tino Freitas, além de educadores da rede municipal, que também são autores. Haveráaindauma ação formativa voltada a 850 professores que atuam nas salas de leitura das unidades educacionais.

Como parte das ações do Agosto Indígena, no dia 4 de agosto, a programação vai destacar a temática dos povos originários, com o escritor indígena Cristino Wapichana. No dia 5, a cultura afro-brasileira e periférica será destaque com atrações musicais, como Fanta Konatê, e literárias, como Sérgio Vaz e Ondjaki.

O público conta com uma feira de livros formada por até 30 editoras, selecionadas a partir do chamamento público, que vão comercializar títulos com desconto para os profissionais que integram a Rede Municipal de Ensino (RME).

Fli Sampa

O evento se estende ao longo do mês em 13 Centros Educacionais Unificados. O objetivo é continuar as ações de incentivo e apreciação literária nos diversos territórios da cidade. Encontros com autores, contações de histórias infantis, saraus, batalhas de poesia, apresentações de estudantes e atrações musicais estão entre as atividades que ocorrerão nos CEUs.

Serviço

1ª Fli Sampa - Festival Literário

1 de agosto - abertura - 15h

2 a 5 de agosto

Horário: 10h às 20h, exceto no dia 5 (sábado), que funciona das 14h às 19h.

Local: Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000, Paraíso – SP Entrada gratuita