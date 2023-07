Vitória-ES supera Ceilândia-DF em 1º duelo do mata-mata da Série D

O Vitória-ES quebrou nesta tarde a invencibilidade do Ceilândia-DF na Série D do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o jogo de ida da segunda fase (mata-mata), na tarde deste sábado (29), que teve transmissão ao vivo na TV Brasil. O nome do jogo foi Carlinhos, volante que balançou a rede para o Alvianil aos 20 minutos da primeira etapa, no estádio Salvador Costa, na capital capixaba. O triunfo de hoje (29), garantiu ao Vitória-ES a vantagem do empate no jogo da volta, no próximo sábado (5 de agosto),às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Abadião,no Distrito Federal. O confronto definirá o classificado às oitavas de final do torneio.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Jogando diante da torcida local, o Alvianil teve dificuldades no início do primeiro tempo. Os visitantes criaram mais oportunidades e chegaram com perigo à pequena área. Logo no primeiro minuto de partida, Iago desferiu um belo chute do lado esquerdo do goleiro Felipe, mas a bola passou por fora. Aos 19, após cruzamento certeiro de Cleyton pela esquerda, Felipe não alcança a bola e por um triz Iago não completa para o gol. Na sequência, em meio ao sufoco, o Alvianil abriu o placar, Tony rolou para Carlinhos na entrada da área, e o volante se livrou da marcação antes de chutar rasteiro, sem chance para o goleiro Matheus Silva.

Após o intervalo, o jogo ficou mais acirrado, com chances de lado a lado. Os donos casa tiveram chance de ampliar aos 17 minutos, quando Esquerdinha cruzou na medida para Breno Santos, mas ele se atrapalhou na hora de chutar. Depois, foi a vez do Ceilândia-DF: Romarinho, quase empata aos 20, ao mandar uma bomba de fora da área. Oito minutos, o Alvianil teve nova oportunidade de aumentar a vantagem com Rafael Castro que chutou forte da entrada da área, mas a estrela do goleiro Matheus Silva brilhou e ele fez bela defesa. Os donos da casa adiantaram a marcação, e o Ceilândia parou na defesa bem armada do Alvianil, e o jogo terminou mesmo com a vitória do mandante por 1 a 0.

Ao final da partida, o zagueiro João Moura, comemorou a vitória do Alvianil e disse estar confiante para o jogo da volta, no próximo sábado (5).