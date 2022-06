Seleção brasileira masculina estreia no Mundial de basquete 3x3

A seleção masculina de basquete 3x3 estreou nesta terça-feira (21) no Mundial da modalidade, que é disputado na Antuérpia (Bélgica). Neste primeiro dia de partidas, o Brasil perdeu de Porto Rico por 20 a 16, mas derrotou a França por 16 a 15 em seu segundo compromisso do dia.

A seleção volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (23), quando mede forças com a Sérvia e com a Nova Zelândia.

“Após uma viagem longa conseguimos fazer bons jogos logo no primeiro dia de competição, perdendo por apenas quatro pontos de Porto Rico, uma equipe campeã de WT em 2021, e vencendo a França, devolvendo a derrota no Pré-Olímpico no ano passado. Seguimos para o segundo dia com grandes chances de classificação para a fase final, e agora já sabendo como jogam nossos adversários”, disse o técnico da seleção brasileira, Luca Carvalho.

Pelo formato do torneio, o Grupo A, com Brasil, França, Nova Zelândia, Porto Rico e Sérvia, se enfrenta dentro da chave. O primeiro colocado avança direto para as quartas de final. E o segundo e terceiro vão para as oitavas de final.

Estreia da equipe feminina

Quem entra em quadra pela competição na próxima quarta-feira (20) é a seleção brasileira feminina, que encara a Áustria, a partir das 6h (horário de Brasília), e a França, a partir das 7h50.