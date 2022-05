Secretária de Saúde de Tenente Portela pede atenção à portelenses em relação a Dengue

Magna Sinhori foi entrevistada no programa Tribuna Popular do último sábado na Província (Foto: Maicon Spanic)

A secretária municipal de saúde e saneamento de Tenente Portela, Magna Sinhori, participou do programa Tribuna Popular do último sábado onde foi entrevistada pelo jornalista Jalmo Fornari sobre o avanço da Dengue em Tenente Portela.

Magna afirmou que apesar do crescimento no número de casos em toda a região, Tenente Portela, por hora, tem uma situação bastante controlada com o número de casos reduzidos e isso pode ser credenciado ao trabalho que é desenvolvido pela equipe de saúde e vigilância no município.

Magna também citou as dificuldades que são encontradas pelas equipes, em alguns casos, para ter acesso aos terrenos para proceder com o trabalho de fiscalização. Algumas pessoas simplesmente não permitem a entrada dos profissionais em seus pátios. A gestora pediu a compreensão das pessoas.

Ouça Podcast abaixo: