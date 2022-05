Delegado concede entrevista sobre furtos, golpes e crimes ocorridos em Tenente Portela

O delegado da Polícia Civil de Tenente Portela, Roberto Fagundes Audino foi entrevistado pelo jornalista Jalmo Fornari no programa Tribuna Popular do último sábado, 14. O assunto em pauta era o número de furtos que estão sendo registrados na cidade e também e o fato que muitas vezes áudios que circulam nas redes sociais acabam pintando uma situação pior do que na verdade ela é.

Audino chamou a atenção para o fato de que as pessoas estavam divulgando fotos nas redes sociais, afirmando se tratar dos possíveis autores dos furtos. Ele disse que esse tipo de coisa é muito perigoso e é crime e ressaltou mais uma vez que em caso de informação concreta que possa auxiliar na identificação de criminosos as pessoas devem procurar a delegacia de policia.

Ele afirmou que a Polícia Civil está investigando os casos de furto registrados e que a autoria dos furtos recentes pode ser credenciados a três indivíduos que já estão na mira das autoridades. Na mesma conversa o delegado também ressaltou que apesar do alarde criado nos últimos dias, o número de casos está no nível de anos anteriores, até um pouco mais baixo, no entanto, ele reconheceu que houve um aumento de casos nos últimos dias. O delegado credencia boa parte dos casos de furtos ao consumo de drogas.

Na mesma entrevista o delegado Roberto também comentou sobre os crimes cibernéticos, ou seja, golpes que são aplicados via redes sociais, e chamou a atenção para uma nova ocorrência de extorsão.

Segundo ele, criminosos ligam para empresas, se passando por integrantes de uma facção criminosa, e ameaçam os empresários dizendo que o negócio deles tem atrapalhado o tráfico de drogas na região e que por isso a empresa terá que pagar.

O delegado alertou que se trata de um golpe e que as pessoas que receberem esses contatos deverão bloquear os números e procurar as autoridades. O golpe já foi registrado em Tenente Portela e em outros municípios da região.

Ouça trecho da entrevista com o delegado:

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.