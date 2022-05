Estações do metrô paulistano cadastram estudantes para vaga de estágio

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está oferecendo informações e cadastramento a estudantes com idade a partir de 16 anos em vagas de estágio e no programa Jovem Talento CIEE em diversas estações de metrô e trem de São Paulo. Os atendimentos vão até 1º de julho, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 10h às 16h, em linhas diferentes, dependendo do dia da semana. As linhas são a 4-Amarela, a 5-Lilás, a 8-Diamante e a 9-Esmeralda..

“O CIEE sempre busca diferentes formas de levar oportunidades para os jovens e ações como essa – em diferentes regiões da cidade de São Paulo – são muito importantes. Nossa equipe está tirando dúvidas sobre como se cadastrar no sitedo CIEE , como procurar vagas de estágio e aprendizagem e também como aproveitar os melhores recursos de nosso Portal”, disse Luiz Douglas de Souza, gerente Regional de Atendimento do CIEE.

A programação de atendimentos nas estações do metrô paulistano é a seguinte:

Linha 4-Amarela: hoje (11) na Estação Paulista; dia 18, na Luz; dia 25 na Butantã; dia 1º de junho, na São Paulo-Morumbi; dia 8, na Luz; dia15, na Butantã, dia 22, na São Paulo-Morumbi e dia 29, na Estação Luz.

Linha 5-Lilás: amanhã (12), na Estação Giovanni Gronchi; dia 19, na Capão Redondo; dia 26, na do Largo Treze; doa 2 de junho, na Brooklin; dia 9, na Giovanni Gronchi; dia 16/, na Capão Redondo, dia 23, na do Largo Treze; dia 30, na Brooklin.

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda: sexta-feira (13), na Estação Osasco; dia 20, na Cidade Universitária; dia 27, na Grajaú; dia 3 de junho, na Comandante Sampaio; dia 10, na Osasco; dia 17, na Cidade Universitária; dia 24, na Grajaú; e dia 1º de julho, na Estação Interlagos.