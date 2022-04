Gabriel Jesus diz que não é momento certo para falar de futuro no City

O atacante do Manchester City Gabriel Jesus disse que não é o momento certo para discutir seu futuro no clube em meio a especulações de que o brasileiro pode sair no final da temporada.

A mídia britânica informou que o City é o favorito para contratar Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o que limitaria ainda mais o tempo de jogo de Jesus, cujo contrato expira em junho de 2023.

Questionado se vai ficar no City e lutar por seu lugar se outro atacante chegar, Gabriel Jesus disse:

"Não é hora de pensar nisso. Você já esperava que eu falasse isso, mas é verdade". "Agora é o melhor momento da temporada. Quero aproveitar, manter o foco no meu time, com meus companheiros, lutar pela Premier League."

Gabriel Jesus marcou quatro gols na goleada de 5 a 1 do City sobre o Watford no fim de semana e disse que seu foco é ajudar o time a conquistar o título da Premier League.

"Ganhei com meus companheiros de equipe três vezes e sei como é isso e quero ter essa sensação novamente", acrescentou. "E então, claro, também temos o jogo difícil na terça-feira contra o Real Madrid [na Liga dos Campeões]."

O City tem uma vantagem de um ponto sobre o Liverpool na tabela de classificação do Campeonato Inglês com cinco partidas restantes.