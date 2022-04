Secretário-geral da ONU vai ã Rússia na próxima semana

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antônio Guterres, viajará para a Rússia e para a Ucrânia na próxima semana. O anúncio foi feito pelo órgão nesta sexta-feira (22). Este será o primeiro encontro entre Guterres e Vladimir Putin desde o início da invasão russa na Ucrânia.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Guterres chegará a Moscou na próxima terça-feira e também irá conversar com chanceler russo Sergey Lavrov. O secretário-geral visitará a Ucrânia em 28 de abril, onde se encontrará com o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, além de ser recebido pelo presidente ucranianao Volodymyr Zelensky.

Cidades controladas por forças ucranianas na região Leste de Lugansky estavam sob intensos bombardeios neste sábado. A Ucrânia também anunciou uma nova tentativa de retirada de civis de Mariupol na tarde de hoje.