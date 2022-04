Troféu Brasil define seleção para o Mundial de Budapeste

O Troféu Brasil de Natação chegou ao final neste sábado (9) no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Com o final das competições foram confirmados os nomes dos atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria).

Os últimos a garantirem vaga na relação de 30 atletas que estarão na competição são Luiz Gustavo Franco Borges, Lorrane Ferreira e Caio Pumputis.

“Foi uma competição de altíssimo nível na qual nossos nadadores tiveram um desempenho que nos dá bastante ânimo para este Mundial. É uma seleção jovem, com grandes talentos, e que poderá contar também com a experiência de atletas medalhistas olímpicos, recordistas e campeões Mundiais”, afirmou o gerente de Natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Gustavo Otsuka.

E com o fim das disputas também foi conhecido o grande campeão do Troféu Brasil de Natação 2022, o Esporte Clube Pinheiros. A equipe de São Paulo foi a que mais somou pontos na competição: 2.138 pontos. Na sequência veio o Minas Tênis Clube, com 1.626,50 pontos. A Unisanta completou o pódio.

“Acredito que todos do clube estão muito orgulhosos do que fizemos aqui”, declarou o head coach do Pinheiros, André Ferreira.