Grêmio fica no 0 a 0 com a Ponte Preta na estreia da Série B

O Grêmio teve uma estreia frustrante na edição 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta, neste sábado (9) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada da competição.

Fim de jogo: Ponte Preta 0x0 #Grêmio

Em nossa estreia no @brasileiraob , fomos até Campinas e saímos do Moisés Lucarelli com um empate diante da Ponte Preta. Nossa próxima partida é do teu lado, aqui na Arena, sexta-feira (15/04).

????????? #PONxGRE #TeSigoATodaParte #Brasileirão2022 pic.twitter.com/IawqmaSuK1 — Grêmio FBPA (@Gremio) April 9, 2022

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado ficou na 7ª posição da classificação com apenas 1 ponto. O Grêmio volta a entrar em campo pela competição na sexta-feira (15), quando recebe a Chapecoense em Porto Alegre.

Igualdade em São Januário

Outro gigante do futebol brasileiro que ficou na igualdade na primeira rodada da Série B foi o Vasco. O Cruzmaltino empatou em 1 a 1 com o Vila Nova na última sexta (8). A equipe de São Januário abriu o placar com Raniel, mas os visitantes empataram com Arthur Rezende.

Fim de jogo em São Januário.



O próximo adversário do Vasco será o CRB, no sábado (16), às 19h, no Estádio Rei Pelé. #VASxVIL #Brasileiro2022NaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/eSP9ayBrt3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 9, 2022

Vitória do Bahia

Quem estreou com triunfo na competição foi o Bahia, que, na última sexta, bateu o Cruzeiro por 2 a 0 com dois gols do atacante Victor Jacaré em Salvador. O resultado deixou o Tricolor na ponta da classificação da competição com três pontos.

???????? Estreia absurda de Jacaré! Dois gols, o 1º no primeiro toque na bola com a camisa tricolor #SomosBahia #BBMP pic.twitter.com/xbIg39PjRz — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 9, 2022

Outros resultados:

Brusque 1 x 0 Guarani

Chapecoense 1 x 1 Ituano