Cena Instrumental estreia terceira temporada na TV Brasil

Neste sábado (9), às 23h15, aTV Brasilestreia a terceira temporada doCena Instrumental, atração dedicada a mostrar toda a potência e originalidade da música instrumental brasileira. Para abrir a nova leva de edições inéditas, o Bebê Kramer Quarteto faz umshowexclusivo no palco do programa e bate um papo com a apresentadora Bia Aparecida.

Gaúcho natural de Vacaria, Bebê Kramer é considerado um dos maiores nomes do acordeon da sua geração. Sempre em busca de enriquecer seu som com outras linguagens, o artista misturajazze música regional de várias partes do mundo, sem esquecer suas raízes.

Na apresentação doCena Instrumental, Bebê assina a autoria da maior parte do repertório. Durante o espetáculo gravado pela emissora pública, o acordeonista apresenta-se ao lado de três grandes amigos instrumentistas: Guto Wirtti (contrabaixo), Luis Barcelos (bandolim) e Pedro Franco (bandolim e violão).

Sobre a produção

Admirada no país e no exterior, a música instrumental ganha uma janela para o público naTV Brasildurante o programaCena Instrumental, produção apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida na telinha da emissora pública.

OCena Instrumentalbusca ampliar os horizontes da música na televisão aberta ao mostrar toda a inventividade, potência e criatividade desse estilo que não se prende a gêneros ou a rótulos.

Jazz, rock, blues, regional, frevo, baião, choro e baladas são algumas das sonoridades executadas com liberdade e improvisos que atestam o virtuosismo dos convidados.

No ar aos sábados, às 23h15, o programa apresenta personalidades consagradas e também artistas da nova geração que mesmo com pouco tempo de estrada já se destacam no cenário musical.

OCena Instrumentalainda traz entrevistas exclusivas com os convidados o que aprofunda a experiência do público com o universo da rica música instrumental brasileira.

Ao vivo eon demand

Acompanhe a programação daTV Brasilpelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão noTV Brasil Play, pelosite play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Cena Instrumental – sábado, dia 09/04, às 23h15, naTV Brasil

