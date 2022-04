Presidente participa de inauguração de ampliação de aeroporto no RS

Em agenda na Região Sul do país, o presidente Jair Bolsonaro participou, na tarde desta sexta-feira (8), da inauguração das obras de ampliação e modernização do aeroporto de Passo Fundo, cidade da região norte do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 45 milhões na reforma, de recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, com as intervenções, a capacidade de embarque e desembarque de passageiros foi elevada de 48 usuários em hora-pico para mais de 300. Houve ampliação do terminal e reconstrução da pista de pouso e decolagem. Ainda de acordo com a pasta, foram implantadas faixas de pista, áreas de segurança e sistema de drenagem. Foram construídos novos taxiway, pátio de aeronaves e aquisição de novos equipamentos de controle de tráfego aéreo.

"Um obra voltada à aviação regional, uma obra muito importante para toda essa área. Vários atores participaram dela, mas digo a vocês, mais uma obra que nós estamos concluindo", afirmou o presidente Jair Bolsonaro, durante a inauguração.

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, disse que a obra era muito esperada pelos moradores da região. Ele destacou a parceria entre entres federativos para a conclusão da reforma.

"A partir do dia 25 de abril, já teremos o restabelecimento do voo de Passo Fundo para São Paulo. Ou seja, Passo Fundo estará a uma escala do resto do mundo", celebrou. Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, o novo aeroporto vai melhorar muito a logística da cidade e da região.

Antes de desembarcar em Passo Fundo, Bolsonaro e sua comitiva de ministros cumpriu mais dois compromissos no Rio Grande do Sul. Ele esteve em Bagé, para a entrega das obras da unidade de radioterapia do Hospital do Câncer na cidade e em Pelotas para a entrega da obra de duplicação do contorno rodoviário da cidade, na BR-116/392. A noite, o presidente fará uma visita à 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (PR), a ExpoLondrina 2022.