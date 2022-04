Sesc abre inscrições para o programa Pemba Residência Preta

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abre, nesta sexta-feira (8), as inscrições para o Pemba: Residência Preta, programa de pesquisa, intercâmbio e criação em artes visuais, que selecionará até 150 agentes culturais de todas as regiões do país nas categorias artistas, curadores, críticos, teóricos e educadores.

Durante a residência, de maio a agosto, o Sesc vai promover encontrosonlinesemanais, abordando temas como Histórias da Arte, Curadoria e Raça na Arte Brasileira, Os Educativos como Plataforma de Pensamento sobre Arte e Racialização, Arte Brasileira, Racialização, Dissidências e Mulheres Negras e Arte Contemporânea Brasileira.

Os trabalhos terão orientação de artistas e pesquisadores, incluindo Yhuri Cruz, Juliana dos Santos, Rafael Bqueer, Ariana Nuala e Renata Sampaio. Estão previstas ainda aulas públicas com Kleber Amancio, Diane Lima, Rosana Paulino, Denise Ferreira da Silva, Rosane Borges, Castiel Vitorino, Renata Bitencourt e Renata Sampaio.

Com curadoria do professor e doutor em arrtes visuais Igor Simões e do curador e antropólogo Hélio Menezes, o programa é uma etapa do projeto Dos Brasis: arte e pensamento negro, que tem a proposta de pesquisar, fomentar e difundir a produção artística intelectual e visual contemporânea de artistas e pesquisadores afro-brasileiros. Além da residência artística, o projeto Dos Brasis prevê exposição coletiva, com obras de artistas visuais originários de todos os estados para 2023.

As inscrições podem ser feita no sitedo programa.