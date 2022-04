Fortaleza perde para o Colo-Colo em sua estreia na Libertadores

O primeiro jogo da história do Fortaleza na história da Copa Libertadores não foi da forma como a torcida esperava. Mesmo jogando em uma estádio do Castelão lotado na noite desta quinta-feira (7), o Tricolor do Pici perdeu de 2 a 1 para o Colo-Colo (Chile).

???????? Vitória chilena!



???? Na estreia pelo Grupo F da CONMEBOL #Libertadores , o @FortalezaEC perdeu em casa por 2-1 para o @ColoColo .



? Juan Lucero e Pablo Solari abriram o placar e Renato Kayzer descontou para o Leão. pic.twitter.com/M6CMtGQPRe — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 7, 2022

Com o revés na primeira rodada da competição continental o Fortaleza ocupa a vice-lanterna do Grupo F sem ponto algum.

Mesmo jogando fora de casa diante de um Fortaleza que contava com o apoio de mais de 50 mil torcedores, a equipe chilena abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, em chute cruzado do atacante Lucero. O Colo-Colo continuou melhor na etapa final, e ampliou sua vantagem com o meia Solari logo aos 3 minutos.

Aos 24 minutos do segundo tempo o Tricolor ainda conseguiu descontar com Renato Kayzer, mas a vitória final foi mesmo dos chilenos.

O Fortaleza volta a jogar pela competição continental na próxima quarta-feira (13), quando visita o River Plate (Argentina). Mas antes o Tricolor recebe o Cuiabá no domingo (10), em sua estreia no Brasileiro.