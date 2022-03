Campeão mundial, Darlan Romani pede mulher em casamento no aeroporto

Brasileiro fez história na Sérvia ao obter a marca de 22 metros e 53 centímetros e ficar com a medalha de ouro no arremesso do peso. Com a conquista, ele se coloca ao lado de Duda da Silva, Fabiana Murer e Zequinha Barbosa como os brasileiros campeões mundiais indoor.

O campeão mundial Darlan Romani retornou ao Brasil na manhã desta terça-feira (22). O catarinense chegou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com a medalha de ouro na prova de arremesso do peso conquistada no sábado em Belgrado, na Sérvia, durante o Campeonato Mundial indoor de atletismo. O brasileiro foi ao lugar mais alto do pódio depois de obter a marca de 22 metros e 53 centímetros (recorde sul-americano e do campeonato). A medalha de prata ficou com o americano Ryan Crouser, bicampeão olímpico, com 22,44. E o bronze foi conquistado pelo neozelandês Tomas Walsh (22,31).

Ainda no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o atleta entregou outro presente, além da medalha, à mulher Sara. Roman, e a pediu em casamento com um anel de noivado. "Comprei a aliança aqui no Brasil antes da viagem para o Mundial. É o sonho da Sara se casar com vestido de noiva e tudo. Nós já somos casados no civil. Mas ela merece demais esse momento especial", disse Darlan. Eles já estão juntos há dez anos e agora vão organizar a cerimônia de casamento na igreja. A data ainda não está definida. Mas deve ocorrer entre os meses de outubro e novembro, durante as férias do atleta.

"Realmente não esperava. É mais um motivo de muita emoção e alegria. Depois dos problemas que tivemos que enfrentar em 2021 com alguns familiares e o próprio Darlan, pegando covid, e a cirurgia dele, esse título e o pedido de casamento estão me trazendo uma alegria indescritível. Casar na igreja vestida de noiva é o sonho de toda mulher. E agora vou poder realizá-lo", comentou Sara.

Nos próximos dias, Darlan deve reiniciar os treinamentos ao lado do técnico Justo Navarro, em Bragança Paulista, na sede da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), visando o Mundial Outdoor, em julho, nos Estados Unidos. "A pressão vai ser maior ainda. Vamos em busca de realizar mais sonhos, então eu tenho que me dedicar mais ainda, tenho que me esforçar mais ainda pra conquistar, pra trazer grandes alegrias", afirma Darlan.