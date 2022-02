Thiago Braz conquista prata na França com salto de 5,81 metros

O medalhista olímpico Thiago Braz começou bem o ciclo rumo aos Jogos de Paris 2024. Ouro na Rio 2016 e bronze ano passado na Olimpíada de Tóquio, o paulista faturou a medalha de prata no salto com vara no Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, na cidade de Liévin, no norte da França. O brasileiro cravou 5,81 metros na noite desta quinta-feira (17), conseguindo sua melhor marca neste ano. A competição em Liévin é válida pela série ouro do circuito mundial indoor de 2022 da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics).

É PRAAAAAAAAATA! ????????????



É do campeão olímpico Thiago Braz!



Ele saltou 5.81 no Meeting de Pas-de-Calais ????????



Tem que respeitar o Thiago! ???????? pic.twitter.com/LVIBTBxh7b — Time Brasil (@timebrasil) February 17, 2022

Thiago Braz ficou atrás apenas do norte-americano Cristopher Nilsen, com 5,91 m, que levou o ouro. Já o holandês com Menno Vloon, que também saltou 5,81 m como o brasileiro, foi bronze devido aos critérios de desempate.

Em 5 de janeiro deste ano, Thiago Braz voltou a treinar na Itália, com o ucraniano Vitaly Petrov. Na última sexta (11), o brasileiro também brilhou ao conquistar a medalha de prata, com salto de 5,71m na Copa Orlen Indoor (competição da série prata) na cidade Lodz (Polônia).