Gol de Mbappé no último minuto garante vitória do PSG sobre o Real

O atacante francês Kylian Mbappé marcou um golaço em jogada individual no último minuto para dar ao PSG (França) uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Real Madrid (Espanha), após Lionel Messi desperdiçar um pênalti para o time da casa na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (15).

C'EST TERMINÉ ! Quelle fin de match ! ????



La victoire avant le match retour à Madrid ! ????????????#UCL | #PSGRM pic.twitter.com/GBaDJZCOwB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

Mbappé passou entre dois zagueiros e tocou calmamente a bola no canto do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, para assegurar uma merecida vitória do PSG, que dominou a partida inteira.

O PSG havia perdido várias chances de marcar, com o goleiro do Real salvando milagrosamente dois chutes de Mbappé, além de ter espalmado de forma espetacular a cobrança de pênalti de Messi no segundo tempo.

O jogo marcou a volta aos gramados do atacante brasileiro Neymar, que entrou em campo no decorrer do segundo tempo após um longo período de afastamento devido a uma contusão.

A partida de volta entre PSG e Real será disputada em Madri, no dia 9 de março.

Na outra partida do dia pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City (Inglaterra) atropelou o Sporting (Portugal) por 5 a 0, fora de casa, em Lisboa.

