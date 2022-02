Caminhonete e furtada em Coronel Bicaco ao meio dia de hoje

Uma camioneta foi furtada por volta do meio dia de hoje sexta-feira, 03/02, em frente à residência do dono em Coronel Bicaco.

Segundo informações, o proprietário do veículo teria deixado o mesmo estacionado em frente a sua casa, e quando retornou ao automóvel cerca de 5 min depois ele supostamente havia sido levado por amigos do alheio.

A camioneta é uma Toyota, com placas IAP8A00, de cor preta.

Foi efetuado registro da ocorrência na DP, então qualquer informação sobre o paradeiro do veículo deve ser comunicada as autoridades policiais.

