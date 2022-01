Uruguaio Godín fecha com o Atlético-MG até o final do ano

O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do experiente zagueiro Diego Godín. O jogador de 35 anos de idade, que estava no Cagliari (Itália), acertou com o Galo até o dia 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de ampliação do vínculo.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! ????????????



???? O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX



¡Bienvenido, Godín! ????????? #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR — Atlético ???? (@Atletico) January 12, 2022

Capitão da seleção do Uruguai (pela qual disputou mais de 150 jogos, incluindo as últimas três Copas do Mundo, e conquistou a Copa América de 2011), Godín alcançou maior protagonismo defendendo o Atlético de Madrid (Espanha), entre os anos de 2010 e 2019.

O uruguaio chega para repor a saída do paraguaio Junior Alonso, que fechou com o Krasnodar (Rússia). Além de Godín, o Atlético-MG já certou com os atacantes Ademir e Fábio Gomes.