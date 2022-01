Capital argentina é atingida por blecaute em meio a onda de calor

A cidade de Buenos Aires foi atingida por grande queda de energia nesta terça-feira (11), que deixou milhares de casas sem eletricidade em meio a uma onda de calor que fez as temperaturas subirem acima de 40 graus Celsius.

As distribuidoras de eletricidade Edenor e Edesur relataram queda de energia, depois que altas temperaturas geraram aumento na demanda para resfriar residências e empresas.

A Entidade Nacional de Regulação da Eletricidade (ENRE) disse que o corte de energia da Edenor afetou 700 mil clientes na área de Buenos Aires. Cerca de 43,4 mil clientes da Edesur também ficaram sem energia, depois que falhas nas linhas de alta tensão atingiram duas de suas subestações.

A AySA, que fornece água potável na capital, pediu à população que otimize o uso da água porque a interrupção também afetou seu sistema de purificação.

As altas temperaturas devem continuar ao longo da semana, com picos próximos a 40°C, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) do país.

"O SMN emitiu alerta antecipando uma onda de calor extremo esta semana, com temperaturas que podem chegar a 41°C na área de concessão", disse a Edesur em e-mail a seus clientes. "Estamos trabalhando para fortalecer nossa rede diante da crescente demanda".