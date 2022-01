São Paulo registra 24 infecções simultâneas por covid-19 e influenza

A cidade de São Paulo registrou 24 casos de infecção simultânea por covid-19 e influenza desde 2020. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes que contraíram as duas doenças ao mesmo tempo foram identificados a partir do monitoramento e testagem realizados desde o início da pandemia de coronavírus.

No Hospital Municipal da Brasilândia, na zona norte da cidade, que está concentrando os casos de síndromes respiratórias agudas graves (Srag), têm, hoje (4), 121 pessoas internadas na unidade de terapia intensiva (UTI) e 164 pacientes na enfermaria.

Com covid-19, são 117 pessoas internadas em toda a cidade, sendo 35 em UTI. A rede municipal de saúde está com 36% dos leitos de UTI e enfermaria ocupados.

Influenza

Com o avanço da vacinação, os casos de covid-19 têm caído e a gripe tem se tornado mais importante nos casos de Srag. Em dezembro, foram hospitalizadas 964 pessoas com influenza na cidade e 350 com confirmação de covid-19. Mais 221 pacientes foram internados por outros vírus respiratórios e mais de 2 mil casos estão sob investigação.

Vacinação

Foram aplicadas na cidade de São Paulo, 24,1 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 9,9 milhões de segunda dose e 333,2 mil de imunizantes de dose única. Até o momento, 3,1 milhões de pessoas receberam doses de reforço.