Investimento estrangeiro no setor produtivo cai US$ 12,4% em 2020

Em meio à pandemia de covid-19, o estoque dos investimentos estrangeiros no setor produtivo do Brasil caiu 12,4% ou R$ 108,5 bilhões em 2020. Os dados estão no Relatório de Investimento Direto divulgado hoje (22) pelo Banco Central (BC).

No ano passado, a posição total do investimento direto no país (IDP) chegou a US$ 765,4 bilhões, ante US$ 873,9 bilhões em 2019. Segundo a autarquia, o recuo pode ser explicado “sobretudo pela variação por paridades cambiais”, que foi negativa em US$ 140,1 bilhões. Os ingressos líquidos de investimentos somaram US$ 33,4 bilhões e situaram-se abaixo da média dos últimos anos, por efeitos da pandemia, segundo o BC.

A maior parte dos investimentos no ano passado foi em participação de capital, US$ 521,3 bilhões. Nessa modalidade estão incluídos, por exemplo, a compra de novas empresas e o reinvestimento de lucros obtidos no país. O restante, US$ 244,1 bilhões, foi em operações intercompanhias, como os empréstimos da empresa matriz no exterior para a filial no Brasil.

Considerando os setores de atividade econômica, o setor de serviços concentrou 59% dos investimentos em participação de capital, especialmente nos serviços financeiros (21%). Em seguida vêm os setores industrial, com 30% dos investimentos, e agricultura, pecuária e extração mineral, com 10% dos recursos investidos no Brasil.

Já a posição total do investimento direto no exterior (IDE), de brasileiros fora do país, atingiu US$ 447,9 bilhões em 2020, compostos por US$ 411,5 bilhões de participação no capital e US$ 36,4 bilhões na modalidade operações intercompanhia. A posição de IDE em 2020 é o maior valor da série e registrou aumento de US$ 31,4 bilhões em comparação a 2019, quando foi de US$ 416,5 bilhões.

Em 2020, as lucratividades das empresas de IDP e IDE atingiram 5,3% e 3,2%, respectivamente, inferiores às observadas em 2019.

As informações do Relatório de Investimento Direto foram coletadas pela pesquisa de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) e pelo Censo de Capitais Estrangeiros no País, ambas já divulgadas anteriormente pelo BC.