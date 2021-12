Entrevista: Prefeito de Barra do Guarita fala sobre projeto da ponte RS/SC

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot fala sobre o andamento do projeto de construção de uma ponte entre os municípios de Barra do Guarita no Rio Grande do Sul e Itapiranga em Santa Catarina. O prefeito está motivado com as repostas que tem recebido do Ministério de Infraestrutura e Transportes do Rio Grande do Sul.