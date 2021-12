Investigação policial elucida tentativa de homicídio em Ijuí e menor é internado

Um adolescente foi apreendido foi internado após a investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) apontar a sua autoria em uma tentativa de homicídio em Ijuí. O crime ocorreu na noite de 12 de novembro, no bairro Burtet, quando um homem foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo. A vítima sobreviveu.

Imediatamente se iniciaram as diligências investigatórias realizadas pelos agentes policiais da Daco e, quando aportaram fartas provas, acerca da autoria e materialidade delitiva, o Delegado de Polícia Gustavo Rodrigues Arais, representou pela internação provisória do adolescente (17 anos de idade), o qual foi apreendido nesta quarta-feira. Após os trâmites legais ele foi encaminhado ao Centro Atendimento Socio-Educativo (Case) de Santo Ângelo.

