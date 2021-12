Atualização do WhatsApp permite mensagens temporárias como padrão

Uma atualização do programa de mensagens instantâneas WhatsApp foi liberada ontem (6) e trará recursos de mensagens temporárias como padrão para novas conversas.

Segundo a empresa, a nova função pode ser modificada pelos usuários, que definirão quanto tempo as mensagens ficarão disponíveis no histórico. As opções disponíveis são 24h, 7 dias, 90 dias ou desabilitada - que deixa as mensagens disponíveis permanentemente.

Em comunicado, o WhatsApp - que pertence à Meta, antiga Facebook - disse que a mudança visa aumentar a privacidade e assegurar que os usuários possam manter “conversas francas”.

“Nossa missão é conectar o mundo com privacidade. À medida que nossas conversas acontecem cada vez mais no mundo digital, sabemos quão especial é simplesmente sentar-se com alguém e conversar com privacidade, sabendo que tudo fica só entre vocês naquele momento. A liberdade que há em poder se abrir, ter uma conversa franca, com a certeza de que esta conversa não ficará gravada nem armazenada para sempre, não tem preço”, esclarece a nota.

Usuários que adotarem o novo padrão serão notificados da ativação do recurso em um aviso que ficará no topo das conversas. Tanto os destinatários quanto os remetentes serão avisados sobre o período de duração das mensagens.

O recurso de mensagens temporárias também pode ser utilizado em arquivos de mídia, como vídeos, fotos e áudios. A função, no entanto, já havia sido implementada anteriormente.