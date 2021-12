Copa Verde: Paysandu e Remo empatam em clássico de tempos distintos

Tudo igual na 761ª edição do Re-Pa, clássico mais vezes disputado no futebol mundial. Nesta quarta-feira (1), Papão e Leão Azul empataram por 2 a 2 na Curuzu, em Belém, na partida de ida do confronto pelas semifinais da Copa Verde. O jogo de volta será neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), no Baenão, também na capital do Pará. A decisão da vaga à final será nos pênaltis em caso de nova igualdade.

Fim de jogo no Banpará Curuzu! Clube do Remo e Paysandu empatam por 2 a 2, na partida de ida da semifinal da #CopaVerde. Neto Pessoa marcou os gols azulinos. ????



O ganhador terá pela frente quem se classificar no confronto entre Vila Nova e Nova Mutum, que fazem o segundo jogo nesta quinta-feira (2), às 16h, no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). No duelo de ida, há uma semana, os goianos venceram por 3 a 0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O duelo reuniu rivais que vivem momentos de reformulação. Recém-rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo tem seis jogadores com vínculo até 2022, sendo que, dentre eles, apenas o goleiro Vinícius foi titular no clássico. O zagueiro Kevem, o meia Tiago Miranda e os atacantes Tiago Mafra e Ronald iniciaram o duelo no banco, enquanto o meia Lucas Siqueira, com uma luxação no ombro, não foi relacionado.

Já o Paysandu, que não atuava há três semanas, acertou aditivos contratuais com parte do elenco da Série C para seguirem no grupo até o fim da Copa Verde. Entre os que deixaram a Curuzu, destaque ao volante Perema, que defendeu o Papão nas últimas cinco temporadas.

Mais inteiro, o Papão tomou a iniciativa nos primeiros minutos e só não abriu o placar aos três minutos porque Vinícius fechou o ângulo do atacante Laércio, dentro da área, após os anfitriões tomarem a bola no campo de ataque. Aos 13, Jhonnathan encarou a marcação pela direita, na ponta da área, e cruzou para o também meia José Aldo, às costas do lateral Wellington Silva, concluir para as redes e colocar o time da casa à frente.

O Paysandu não diminuiu o ritmo e explodiu a torcida na Curuzu novamente aos 26 minutos. Vinicius e o zagueiro Fredson subiram juntos, atabalhoados, para afastar uma bola erguida na área pelo lateral Leandro Silva, pela direita. Na sobra, o atacante Danrlei bateu, de fora da área, e Laércio, de letra, desviou para o gol.

O cenário se inverteu na volta do intervalo, com o Remo ligado e o Paysandu em ritmo lento. Aos três minutos, o atacante Neto Pessoa aproveitou o cruzamento pela esquerda do lateral Igor Fernandes, escapou do zagueiro Victor Sallinas e mandou para as redes, descontando para o Leão. Cinco minutos depois, Neto Pessoa foi derrubado pelo zagueiro Yan na área. O próprio camisa 9 cobrou e igualou o placar.

O empate deixou a partida mais tensa e truncada. Aos 24 minutos, após uma disputa de bola no meio-campo entre Jhonnathan e Anderson Uchoa, o volante do Remo agrediu o meia do Paysandu e foi expulso. A equipe bicolor se lançou ao ataque para retomar a vantagem, sem sucesso. Na melhor chance, aos 40, o meia Alan Calbergue arriscou da entrada da área e obrigou Vinícius a uma bela defesa de mão trocada.

O campeão da Copa Verde ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Em 2021, a presença neste estágio da competição nacional já garantia uma premiação de R$ 1,5 milhão. Os valores referentes à edição de 2022 ainda não foram anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).