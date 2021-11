Brasil cria 253.083 vagas formais de trabalho em outubro, aponta Caged

O Brasil criou 253.083 vagas com carteira assinada em outubro, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Economia.

O saldo é resultado de 1.760.739 admissões e de 1.507.656 desligamentos. Apesar de o bom resultado, o número é inferior às vagas formais abertas em outubro de 2020: 366.295 vagas.

O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em outubro de 2021 contabilizou 41.205.069 vínculos, o que representa uma variação de 0,62% em relação ao estoque do mês anterior.



No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de 2.645.974 empregos, decorrente de 17.209.495 admissões e de 14.563.521 desligamentos (com ajustes até outubro de 2021