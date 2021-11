Mundial: sorteio põe Al Ahly ou Monterrey no caminho do Palmeiras

O Palmeiras terá pela frente o Monterrey (México) ou o Al Ahly (Egito) na semifinal do Mundial de Clubes, que será disputado entre 3 e 12 de fevereiro do ano que vem, nos Emirados Árabes Unidos. Os mexicanos venceram a Liga dos Campeões da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), enquanto os egípcios levantaram o troféu mais importante da África na temporada.

O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (29), na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique (Suíça). As datas, horários e locais dos jogos ainda serão divulgados pela entidade. Apesar de o torneio ser em 2022, o vencedor será considerado o campeão mundial de 2021.

???? The path to the #ClubWC 2021 trophy is set ????



???? Who will be hoisting the cup on 12 February? ???? pic.twitter.com/KZzTYoubyG — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Mais quatro times participam do Mundial. O Al Jazira, que representa o país-sede como campeão nacional de 2021, abre o torneio contra o Auckland City (Nova Zelândia), indicado pela Confederação de Futebol da Oceania (OFC, sigla em inglês), após a Liga dos Campeões continental não ter sido realizada por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O vencedor encara, pelas quartas de final, o Al Hilal (Arábia Saudita), que ergueu a principal taça da Ásia. Quem levar a melhor enfrenta o favorito Chelsea (Inglaterra), campeão europeu, na semifinal.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras disputa o Mundial pela terceira vez, sendo a segunda desde que a Fifa passou a organizá-lo. Na estreia, em 1999, o Verdão foi superado pelo Manchester United (Inglaterra) por 1 a 0, na decisão em Tóquio (Japão). Em fevereiro deste ano, mas pela edição 2020 do torneio, realizada no Catar, o Alviverde caiu na semifinal para o Tigres (México), também derrotado por 1 a 0. No duelo pelo terceiro lugar, o adversário foi o Al Ahly, que pode novamente aparecer no caminho paulista. Após o empate sem gols no tempo normal, os egípcios venceram nos pênaltis.

O Palmeiras busca se tornar o sétimo time brasileiro a levar o título mundial de clubes. O São Paulo, com três conquistas (1992, 1993 e 2005), é o maior vencedor, seguido por Santos (1962 e 1963) e Corinthians (2000 e 2012). Flamengo (1981), Grêmio (1983) e Internacional (2006) também levantaram o troféu.