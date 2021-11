Jovem, de 25 anos, é encontrada sem vida em residência na cidade de Três Passos

Uma jovem, de 25 anos, foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira, 22, em uma residência no bairro Pindorama, em Três Passos.

O corpo foi encaminhado para necropsia no IML de Palmeira das Missões.

Em 2021, ao menos cinco casos envolvendo jovens com menos de 30 anos foram registrados no município, porém, o primeiro sendo uma mulher, devendo chamar a atenção das autoridades de saúde pública.

Nas redes sociais, são inúmeras as manifestações de pesar e de conforto à família por colegas, conhecidos e amigos.

