Série B: Vasco arranca empate com Remo

Já sem chances de classificação para a Série A do Brasil, o Vasco arrancou um empate de 2 a 2 com o Remo, em partida disputada nesta sexta-feira (19) no estádio de São Januário pela 37ª rodada da Série B.

Fim de jogo: Vasco 2x2 Clube do Remo.



O próximo confronto do Leão é contra o Confiança, em casa!



????: Samara Miranda/ Remo#OReiDaAmazonia #BrasileiraoSerieB pic.twitter.com/x2vFovtlf7 — Clube do Remo (de ????) (@ClubeDoRemo) November 20, 2021

Com o resultado o Leão Azul fica na 16ª posição com 42 pontos. Já o Cruzmaltino alcançou os 49 pontos, na 9ª posição.

O Remo abriu uma vantagem de dois gols, graças a Neto Pessoa e Lucas Siqueira. Porém, o Vasco conseguiu arrancar o empate com gols de Léo Matos e Galarza.

As equipes voltam a entrar em campo no dia 28 de novembro, para a disputa da última rodada da competição. O Cruzmaltino visita o Londrina no estádio do Café, e o Leão recebe o Confiança.

Outras partidas de sexta:

Brusque 2 x 0 Operário

Vila Nova 2 x 1 Londrina