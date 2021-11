Sistema de emissão de notas fiscais da Prefeitura de SP saido ar

O acesso ao sistema Nota do Milhão, substituto da Nota Fiscal Paulistana, está fora do ar e rende queixas de inúmeros usuários nas redes sociais. Eles relatam dificuldade para emitira as notas fiscais na ferramenta da Prefeitura de São Paulo.

“O sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços está em manutenção para atualizações e passa por instabilidade. Contamos com sua compreensão”, destaca o comunicado aos que tentam acessar o sistema.

O programa é semelhante ao da Nota Fiscal Paulista do governo do estado, e oferece prêmios em dinheiro para os consumidores que cadastrarem o CPF no documento ao utilizar qualquer tipo de serviço na cidade de São Paulo.

mais um dia querendo chorar pq o site da nota do milhão não funciona ? — B ? (@__brualvess) November 18, 2021

nota do milhão atrasando o meu trampo — mooncake (@comoserjonas) November 18, 2021

Ao solicitar o CPF na nota, é emitido um bilhete para concorrer mensalmente ao sorteio de R$ 1 milhão. No mês de dezembro, o prêmio é dobrado e oferece R$ 2 milhões aos consumidores participantes.

O R7 entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para tratar sobre o tema, mas não obteve uma resposta até a publicação desta reportagem. Assim que ocorrer a manifestação, ela será incluída no texto.