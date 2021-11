Etecs divulgam resultado do pedido de redução do vestibulinho 2022

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) divulgaram na última quarta-feira (17) a relação dos beneficiados com a redução de 50% do valor da taxa de inscrição no vestibulinho de 2022 no site. Os contemplados têm até o dia 30 de novembro para fazer a inscrição no processo seletivo.

Quem não foi contemplado com o desconto poderá entrar com recurso para solicitar nova análise, nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) por meio da plataforma digital do vestibulinho.

As Etecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS (Centro Paula Souza). Os interessados devem entrar em contato com a sua unidade para confirmar o horário de atendimento e realizar o agendamento.

Processo Seletivo

A seleção dos candidatos para o Vestibulinho das Etecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

O processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 oferece 87.415 vagas para os ensinos técnico, integrado, médio com ênfase e especialização técnica.

Esse número inclui 47.070 vagas para os cursos técnicos presenciais, semipresenciais e online, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) que funcionam por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da capital e com a Secretaria Estadual da Educação.

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico as 36.915 vagas estão distribuídas entre os programas: Novotec Integrado ou em um único período (M-Tec) e AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), que permite a conclusão dos ensinos médio, técnico e superior tecnológico em cinco anos, um ano a menos que o período previsto para cursar as três modalidades.

Já o ensino médio com ênfase (itinerário formativo) oferece 2.725 vagas, enquanto os cursos de especialização técnica disponibilizam 705 vagas, distribuídas entre os formatos presencial e online.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.