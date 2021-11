Sem festas e com distanciamento, número de casamentos cai 26%

Aparentemente, não foi a falta de amor.. A impossibilidade de fazer festas e o distanciamento forçado por causa da pandemia de Covid-19 ajudam a explicar melhor o porquê da queda brusca de 26,1% no número de casamentos em 2020.

Segundo levantamento de registros civis do ano passado, feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgado nesta quinta-feira (18), ocorreram 757.179 registros de casamentos civis em 2020.

Todas as regiões, segundo o IBGE, tiveram queda no número de matrimônios registrados em cartório. No Nordeste, houve o maior percentual, com 27,8% a menos.

Desde 2015, explica o instituto, o número de casamentos apresenta queda, "porém o decréscimo nos registros, em 2020, parece ter estreita relação com o cenário de pandemia pelo novo coronavírus, configurado a partir de março".

Os dados do ano passado deixam claro que bastou a pandemia se firmar no Brasil para caírem os matrimônios. O total de casamentos realizados de abril a junho foi 55,2% menor ao verificado no mesmo período em 2019.

Idade para casar

Nos casamentos civis entre cônjuges de sexos diferentes, a diferença média de idade foi de aproximadamente 2 anos.

Os homens se uniram, em média, aos 30 anos. As mulheres, aos 28.