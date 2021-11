Estudantes já podem conferir o gabarito preliminar do Enade

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na última quarta-feira (17) os gabaritos preliminares das questões de múltipla escolha e os cadernos de prova do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2021 no site do instituto.

A prova foi aplicada no último domingo (14) em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Apesar do cenário pandêmico, a realização do exame contou com a presença de 75,4% do total de inscritos (489.958) e aconteceu sem intercorrências. Nesta edição, o Enade avaliou estudantes concluintes de 8.009 cursos de 30 áreas do conhecimento.

Os participantes tiveram quatro horas para resolver 10 questões de formação geral, comuns aos cursos de todas as áreas, e 30 de componente específico, próprias de cada área de avaliação. As duas partes da prova são compostas por questões discursivas e de múltipla escolha. A parte discursiva envolve situações-problema e estudo de casos. Também avalia aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto.

O Inep divulgará a relação dos estudantes em situação regular junto ao Enade no dia 15 de dezembro. Os inscritos que não compareceram à aplicação da prova precisam regularizar sua situação para colar grau, por meio da solicitação de dispensa da prova, no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022.

O resultado individual do Enade 2021 será divulgado pelo Inep, por meio do Boletim de Desempenho do Estudante, em 31 de agosto de 2022, no sistema do exame.