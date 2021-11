Enem 2021: é hora de separar documento, caneta e máscara

Falta pouco para a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 que será realizada no próximo domingo (21) e o planejamento é essencial. Saiba o que é obrigatório levar no dia do exame e deixe tudo pronto para não ter susto.

Para evitar contratempos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) faz algumas recomendações: o participante deve chegar com antecedência ao local de prova portando documento com foto original, o uso de máscara é obrigatório e só vale caneta esferográfica de cor preta fabricada de material transparente.

Máscara facial

O uso de máscara é obrigatório em todo o tempo de permanência de prova nas dependências do local. O Inep orienta que os participantes levem duas ou mais máscaras para as trocas.

Documento

De acordo com o edital do Enem, no dia das provas é obrigatório levar um documento original e oficial com foto. São aceitos: RG (Carteira de Identidade), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), carteira de trabalho ou passaporte (para os estrangeiros). Atenção, não são aceitos no dia dos exames: carteiras de estudantes, carteiras de clubes ou similares.

Em caso de perda ou roubo de algum documento oficial, o participante deve apresentar comprovante que solicitou segunda via ou o B.O (Boletim de Ocorrência).

Caneta preta

Segundo o edital do Enem 2021, a caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta é a única aceita pelo Inep para assinalar o cartão resposta e desenvolver a redação. Separe ao menos duas, caso haja alguma falha no momento da prova.

As provas começam pontualmente, às 13h30, no horário de Brasília. No primeiro dia, os exames seguem até as 19h e, no segundo, até as 18h30.