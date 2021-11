Polícia do Japão prende brasileiros por tentativa de assalto à loja

A Polícia da província de Shiga divulgou nesta quarta-feira (17) a prisão de dois brasileiros suspeitos de uma tentativa de assalto a uma loja de conveniência, em Koka, próximo a Quioto, no Japão. Ambos estavam mascarados, mas foram identificados posteriormente pelas autoridades japonesas.

Os brasileiros de 44 e 27 anos invadiram a loja de conveniência com uma arma branca e anunciaram o assalto a um funcionário do estabelecimento, que correu para os fundos do imóvel, segundo a imprensa local.

Imagens da câmera de segurança da loja de conveniência mostram os dois brasileiros entrando na loja com máscaras brancas e subindo na bancada em que fica a caixa registradora. Em seguida, os suspeitos deixam o local sem levar nada.

Segundo o funcionário da loja, de 51 anos, os assaltantes chegaram no estabelecimento pedindo dinheiro. Ainda de acordo com o balconista, única testemunha do crime, os suspeitos deixaram o local de carro.

A Polícia de Shiga informou que o assalto, que ocorreu em outubro, continua em investigação.