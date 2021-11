CoronaVac tem eficácia de 85% contra Covid grave em grávidas

A CoronaVac foi capaz de prevenir a evolução para Covid-19 grave em 85% das grávidas que participaram de um estudo conduzido por pesquisadores do Brasil e do Reino Unido. Os resultados, ainda sem revisão por pares, foram publicados no último dia 12 na plataforma SSRN, vinculada à revista científica The Lancet.

Além de evitar o desfecho para quadros graves, o estudo também observou que não houve mortes de gestantes que haviam recebido uma ou duas doses do imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Segundo os pesquisadores, no grupo analisado (7.424 casos positivos de Covid-19), seriam esperados quatro óbitos.

“Um regime completo de CoronaVac em gestantes foi eficaz na prevenção dos casos sintomáticos de Covid-19 e altamente eficaz na prevenção da forma grave da doença”, observam os autores do estudo.

Em 27 de abril, o Ministério da Saúde incluiu as gestantes como grupo prioritário da vacinação contra Covid-19. A mortalidade deste grupo cresceu significativamente durante a segunda onda da pandemia, no começo deste ano.

Os óbitos de grávidas e puérperas por Covid-19 cresceram 217% em 2021, na comparação com o ano passado, segundo dados do Observatório Obstétrico Brasileiro divulgados no começo deste mês.